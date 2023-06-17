استشارى مناعة: مصر تقود حربًا ضد الأمراض المزمنة

قال الدكتور مجدى بدران، استشاري المناعة والحساسية، إن منظمة الصحة العالمية والعالم والمقيمين في مصر يشهدون التطور الملحوظ في منظومة الصحة المصرية بالرغم من جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي تحدث في العالم.

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر مازالت تقود حرباً جديدة ضد الأمراض المزمنة، وكانت مصر أعلى نسبة في العالم، ونجحت في القضاء على شلل الأطفال وفيروس سي، بالإضافة إلى فيروس كورونا حيث كان الفيروس يصيب في اليوم 3 ملايين و850 ألف شخص.

استشارى المناعة والحساسية: مصر حاليًا خالية تمامًا من الإيبولا والكولر والفيروس المخلوى التنفسى

وأوضح استشاري المناعة والحساسية، أن مصر حالياً خالية تماماً من الإيبولا والكولر والفيروس المخلوي التنفسي، كما أن مصر بدأت في الكشف عن الإعاقات ومصادرها، والأمراض الوراثية، حيث إنه تم الكشف عن 19 مرضا وراثيا في الأجيال الجديدة.

وتابع استشارى المناعة أننا أصبحنا نحارب المرض قبل حدوثه وعند الحدوث وفي حالة المضاعفات، مشددًا على أن المبادرات الصحية المصرية ساهمت بشكل كبير في رفع المناعة وتقوية صحة الشعب.

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة منعت حدوث الأمراض قبل تطورها، وقضت على الأمراض المزمنة، كما أنها رفعت المهارة الطبية للمنظومة بالكامل.