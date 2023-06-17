السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ضربني ليلة الفرح".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوى خلع ضد زوجها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح ورفضه السماح لها بزيارة أهلها.

وقالت "رغدة ع." في دعواها التي تحمل رقم "5933" لسنة 2023: “بليلة زفافنا تعدى على بالضرب المبرح أمام المنزل، وطرد كل أهلي ومنعهم من دخول بيته نهائيًا”، مبررًا بأن أحد أقاربهم أخبره بأن العرس لم يعجب والدة العروس ولا أهلها، وأنهم طوال فترة العرس وهم يتنمرون على كل الموجودين، وعندما حاولت الدفاع عنهم لم أجد منه سوى الضرب والإهانة واستمريت معه بهذا الوضع لسنوات حتى فاض بي الكيل.

وتابعت الزوجة: “تحدثت معه كثيرًا برغبتي في رؤية أهلي، وبكل مرة أطلب منه أن نفتح معهم صفحة جديدة، لكن بلا جدوى، وبرغم أني أواصل اليل للنهار في خدمة أسرته إلا أنه لم يحاول في مرة إسعادي وتلبية رغبتي”.

وفي النهاية علمت من موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن والدي وشقيقي تعرضوا لحادث انقلاب سيارة وحالتهم خطيرة، فلم أتمالك نفسي وعلى الفور توجهت إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، لكن بمجرد أن علم زوجي بالأمر قام بالاعتداء عليّ بالضرب المبرح أمام الجيران وطردني من المنزل، وحاولت العودة إليه مرات عديدة لكن بلا جدوى، وبعد سنة كاملة لجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.

أقارب القاهرة الجديدة الموجودين بالضرب المبرح تواصل الاجتماعي ليلة زفاف منزل الزوجية

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