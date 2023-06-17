كولر يُطلب تقرير عن لاعبي الأهلي الدوليين استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، من الجهاز المعاون له والتونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو إعداد تقرير مفصل عن مشاركات لاعبي الفريق الدوليين سواء في المنتخب الأول أو الأولمبي خلال فترة الأجندة الدولية.

كما طلب المدير الفني أيضًا تقرير عن اللاعبين الأجانب من أجل الوقوف علي مستواهم تجنبا لعدم إجهادهم في الفترة القادمة عقب استئناف مباريات الفريق والاستعداد لمباراة حرس الحدود، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري.

في المقابل، يترقب مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب عودة مارسيل كولر المدير الفني من سويسرا لحسم العديد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة، وأسماء اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويحسم كولر أيضًا أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل، في ضوء رؤيته الفنية خاصة أنه جهز ملف عن الصفقات الجديدة، وأيضًا موقفه من المعارين في تقريره الفني.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 7 أيام عقب التتويج باللقب الإفريقي علي حساب الوداد المغربي بعد الفوز بمجموع المباراتين .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته غداً الأحد استعداداً لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخري، تنطلق اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي اليوم السبت، على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، وذلك في إطار عملية البحث والكشف عن المواهب المميزة؛ لتكون إضافة قوية لفرق الناشئين والبراعم بالأهلي.

وأعلن قطاع الناشئين بالأهلي منذ أيام عن طرح استمارات التقدم للاختبارات داخل مقرات النادي الأربعة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وبلغت قيمة الاستمارة 100 جنيه، وفتح الأهلي الباب أمام المتقدمين من مواليد 2007 وحتى 2018.