السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص غرقًا أثناء استحمامه في إحدى الترع بالدقهلية

جثة
جثة

لقي مواطن مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في مياه ترعة الرياح التوفيقية بمدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بغرق شخص في مياه ترعة الرياح التوفيقية أسفل كوبري أجا.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبيّن مصرع " ر. ح"، مقيم بقرية بدواي مركز المنصورة، حيث جرفه التيار أثناء استحمامه في الترعة.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها واستكمال التحقيقات.

مواطن مدينة أجا محافظة الدقهلية مستشفي المنصوره الدولى النيابة العامة مدير المباحث الجنائية مأمور مركز شرطة أجا

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