بالأسماء.. 3 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطروح - الإسكندرية

أُصيب اليوم 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "صبحى شعبان عبدالقادر - 43 سنة، مصاب بكدمة بالظهر والصدر، وسيم عامر محمد - 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري ونزيف من الأنف، بكار علاء الشناوي - 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.