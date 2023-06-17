السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 3 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطروح - الإسكندرية

اسعاف
اسعاف

أُصيب اليوم 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "صبحى شعبان عبدالقادر - 43 سنة، مصاب بكدمة بالظهر والصدر، وسيم عامر محمد - 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري ونزيف من الأنف، بكار علاء الشناوي - 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

إصابة 3 أشخاص انقلاب سيارة ملاكى طريق الإسكندرية مطروح مستشفى رأس الحكمة إجراء الفحوصات الطبية

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