غدًا.. دير المحرق يبدأ احتفالاته السنوية بعيد "العذراء حلة الحديد"

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفالاتها بعيد العذراء حلة الحديد، إذ يواصل دير السيدة العذراء مريم الجنادلة بأبوتيج في محافظة أسيوط، احتفالاته السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، والتي تستمر على مدار 20 يوماً متواصلة، وتنتهي في 28 يونيو 2023.

ويترأس الأحتفالات الأنبا أندراوس مطران أبو تيج للأقباط الأرثوذكس، وتقام قداسات يومية بالدير صباحاً، بحضور رهبان وكهنة وشماسة الدير والأقباط، كما تقام صلوات المعمودية خلال فترة الاحتفال للأطفال خلال صلوات القداسات.

هذا ويترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، غدًا الأحد 18 يونيو 2023، احتفالات دير السيدة العذراء مريم المحرق بمحافظة أسيوط، السنوية بعيد "العذراء حالة الحديد"، واستقبال الدير للزوار على مدار فترة الاحتفالات.

وتستمر احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم.

ومن أبرز الأساقفة المشاركين في احتفالات "حالة الحديد" إلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا بيمن مطران نقادة.