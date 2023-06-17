مينا عماد لـ"صالون التنسيقية": نعيش فى العصر الذهبيى لتمكين الشباب

قال مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر: إننا نعيش في العصر الذهبي لتمكين الشباب ومنهم ذوي الإعاقة، حيث إنه تم تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، لكن التأهيل أهم من التمكين، مطالبًا بمضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة لتأهيل وتدريب ذوي الهمم.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني والتي تناقش «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال».

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات من خلال صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقال إنه يجب أن يكون هناك خروج آمن بعد هذا التمويل.

وأضاف "الجاولي"، أنه يجب تطوير المشىروعات الصغيرة لتصبح مشروعات كبيرة، ويجب دخول أصحاب المشروعات في شراكة من أجل ضمان الحصول علي التمويل، فالشباب في مصر يرى أن الدعم غير كاف.

وأوصى بضرورة تشغيل عدة مصانع لتشغيل آلاف الشباب وتوفير فرص عمل، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتدريب أصحاب المشىروعات، والسماح للأحزاب بالاشتراك مع الصندوق لتدريب الطلاب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم المشروعات متناهية الصغر لتنفيذ المشروعات وتمويلها، وإطلاق مبادرة رئاسية وطنية تشمل ريادة الأعمال لحين تطبيق التحول الرقمي.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة.

فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، خالد حنفي، نائب سابق بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.