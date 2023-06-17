السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على جمعة: الإخوان حاولوا اغتيالى.. وفجروا شاليه خاص بى بالفيوم

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقا، وعالم من علماء الأزهر الشريف، إنه كان يناقش رسالة دكتوراه للباحث الدكتور هشام حنفي، وأثناء المناقشة دخل القاعة عدد من شباب الإخوان واللذين بلغ عددهم آنذاك 21 شابا، وكانوا يهتفون ضد الجيش المصري.

وتابع: "الدكتور جابر نصار كان رئيس جامعة القاهرة وعاقب الشباب بالقانون لأنه رجل قانون، وقرر حرمانهم ورفدهم من الجامعة، ولكن سعيت بشكل أو بأخر أن يتراجع الدكتور جابر نصار عن قرار الرفد وأن يتم الاكتفاء بحرمان الطلاب من دخل الامتحان لعامين، وعند خروجي من قاعة المناقشة اكتشفت أن هذه المجموعة قامت بتخريب سيارتي بالكامل".

عمليات الإخوان التخريبية

وأكد الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان قاموا بتفجير الشاليه الخاص به في الفيوم.

وأضاف في حديثه، أن الإخوان حاولوا قتله أكثر من مرة، وبالرغم من محاولاتهم الكثيرة بالاغتيال إلا أنه لم يتوقف عن تحذير الأجيال الجديدة من هذه الجماعة.

ضلالية الإخوان

وتابع: "هؤلاء الناس ضالون مضالون، وسيحاسبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، ناس ضلالية فعلا وكل ما تتوغل معرفة بهم كل ما تبعد عنهم".

على جمعة هشام حنفي رئيس جامعة القاهرة محمد الباز برنامج الشاهد

الأكثر قراءة

الشاهد.. على جمعة: مرسى رفض التمديد لى مفتيًا للجمهورية قائلًا "على جثتى"

من برج العرب للميناء.. جولات وافتتاحات الرئيس السيسي خلال 48 ساعة بالإسكندرية

"الدوما": منتدى بطرسبرج الاقتصادى أفشل الخطط الغربية لتمزيق الاقتصاد الروسى

فرنسا: "ماكرون" وولى العهد السعودى رحبا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

إيلون ماسك يعلن موعد تجربة زراعة الرقائق الإلكترونية فى دماغ البشر

الأوبرا تهدى هبة طوجى والرحبانى "باقات ورود" فى ختام حفلهما (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس