من برج العرب للميناء.. جولات وافتتاحات الرئيس السيسي خلال 48 ساعة بالإسكندرية

جولات وافتتاحات قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة الإسكندرية، خلال زيارته التي استمرت 48 ساعة بعروس المتوسط، شهد خلالها عرض تفاصيل العشرات من المشروعات التي تم الانتهاء منها وأخرى ما زالت قائمة بجميع محافظات مصر وعلى رأسها محافظة الإسكندرية التي كان لها نصيب كبير من المشروعات والافتتاحات الحديثة على مدار يومين.



وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي بالإسكندرية والتي أسعدت قلوب أهالي المحافظة.



الرئيس يزور جامعة برج العرب التكنولوجية

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية جولته لمدينة الإسكندرية، جامعة برج العرب التكنولوجية، إحدى الجامعات الحكومية المصرية التكنولوجية، التي تنتهج أحدث النُظم العالمية، وتجهز بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقدم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

واستمع الرئيس لشرح من رئيس الجامعة على ما تضمه الجامع من مباني وورش ومعامل حيث تضم الجامعة التي تضم 5 مباني وهم :المبنى التعليمي: (يضم قاعات تدريس مختلفة المساحات- كافيتريا) -مبنى الورش والمعامل- مبنى إداري- مكتبة -ملاعب.

وتضم الجامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وبرامجها: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل. والنسيج-تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا السكك الحديد -تكنولوجيا المعلومات) وكلية

تكنولوجيا العلوم الصحية وبرامجها: (مساعد تمريض- مساعد صيدلي-مساعد أسنان).

تهدف الجامعة إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي وموازٍ لمسار التعليم الأكاديمي، وتطبيق التكنولوجيا واستغلالها لصالح المجتمع وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، و توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة مرتفعة، فضلا عن التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفني والتدريب.



وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب، افتتاح وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي بالإسكندرية، من خلال الفيديو كونفرانس، واستمع الرئيس لشرح عن مكونات الوحدة والتفاصيل الخاصة بها من الدكتورة منال الصردي رئيس الوحدة.

وأوضحت الدكتورة منال الصردي أن وحدة زرغ النخاع بمستشفى المواساة الجامعي تصم 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها بالإضافة إلى غرفة فصل خلايا جذعية ونعمل حفظ وتجميد الخلايا.

وأضافت أنه تم تنفيذ الوحدة عن طريق شركة متخصصة مصرية وصنعت الوحدة كاملة في دولة ألمانيا، والطاقة الاستيعابية السنوية للوحدة من 60 إلى 70 مريض زرع نخاع (ذاتي ومتبرع)، كما تخدم الوحدة 4 محافظات وهم:( اسكندرية- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ).

وأوضحت أن الوحدة تقدم خدمات العلاج مجانًا للمرضى سواء من خلال العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي وبدون أي تكلفة إضافية على المريض، وتصل تكلفة علاج الحالة الواحدة إلى200ألف جنيه.

وأكدت أن الوحدة تتبع جميع الإجراءات العالمية المتعارف عليها في اختيار المرضى وعلاجهم طبقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية وتساهم في تخفيض قوائم الانتظار لمريض زرع النخاع.

مشروعات ميناء الإسكندرية

شهد الرئيس السيسي خلال زيارته لميناء الإسكندرية الكبير والذي عدة افتتاحات جاءت على رأسها افتتاح محطة تحيا مصر، ورفع علم مصر على سفينة وادي الملوك، وافتتاح رصيف الأخشاب والغلال.

محطة تحيا مصر



تعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض لها أثر إيجابي على منظومة النقل البحري بالإسكندرية، حيث أنشأت على مساحة 560 ألف متر وبطول 2480 مترًا، وعمق 17 مترًا، وبتكلفة 550 مليون دولار، وتبلغ طاقة التداول من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، كما سيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، وتستقبل المحطة من 6 إلى 7 سفن في وقت واحد.

تتضمن محطة تحيا مصر مبنى إداري مكون من 4 طوابق بمساحة 1200 متر ويضم

قسم التشغيل والعمليات والذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها، وقسم تكنولوجيا المعلومات مسؤول عن التحكم في الأنظمة الخاصة بمحطة التشغيل ( TOS)، بالإضافة إلى متابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات بكاميرا التعرف على الأحرف (OCR)، ومراقب عمليات التفريغ والتداول والتستيف بالساحة ودخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم.



رصيف الأخشاب والغلال

افتتح الرئيس السيسي مشروع رصيف الأخشاب والغلال 3/85 بميناء الإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس، واستمع الرئيس لشرح تفاصيل المشروع، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك النوعية من البضائع بميناء الإسكندرية.

يأتي مشروع الرصيف في إطار المخطط الشامل لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وتم إنشاء الرصيف بطول 433مترًا وعمق 15.5مترًا، ومساحة تخزينية 40 ألف متر2، ويسمح بتلاقي السفن حتى حمولة 70 ألف طن.

سفينة وادي الملوك

رفع الرئيس السيسي علم مصر على سفينة وادي الملوك خلال افتتاح محطة تحيا مصر، والتي تعد أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري.

وتعد سفينة وادي الملوك سفينة صب جاف حديثة فئة( BULK) من طراز كامسر ماكس، تصل حمولتها إلى82300 طن ساكن، وطولها 229مترًا، وعرضها 32مترًا.

السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة والأجهزة الملاحية المتطورة، وتهدف إلى دعم الأسطول الوطني بالسفن ذات التقنية العالية.

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