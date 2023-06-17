هبة طوجى تهدى جمهورها "سلم على مصر" فى أولى حفلاتها بالأوبرا

حرصت النجمة اللبنانية هبة طوجي، على الاحتفال مع جمهورها بنجاح أحدث ألبوماتها “بعد سنين”، خلال حفلها المقام حاليا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى، وسينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وقدمت هبة، خلال الحفل أغنية "سلم على مصر"، والتي تهديها لمصر وشعبها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقبل تقديمها الأغنية، قالت هبة طوجي لجمهورها: "أول مرة حيت حفل بمصر كان من أربع سنين، كنت حاضرة معي بهدية وهي "سلم على مصر" وأنا من هنا على المسرح الكبير بدار الأوبرا العريقة بسلم على مصر وعليكم كلكم واحد واحد".

وقدمت هبة، خلال الحفل برنامجا فنيا مميزا يتضمن مجموعة مميزة من أعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية، التى لحنها لها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها "حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لو نبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لى يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لابداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض"، إلى جانب الاحتفاء بجارة القمر السيدة فيروز وتغنت بـ “سهر الليالي، وحنا السكران”، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلى نورها، وغيرها.

جدير بالذكر أن هبة طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحباني، وولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في ببيروت، بدأت دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت إلى جانب دراستها الأساسية في الأدب الفرنسي، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد، شاركت في أحد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب، من أهم أعمالها مثل “الريح، عودة الفينيق، عالبال يا وطنا وغيرها”.