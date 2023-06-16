الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يشرح معنى “اللى خلف مماتش” (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن فكرة المثل القائل “اللي خلف مماتش”، فكرة عميقة جدًا تبين أن الرحمة عند المصريين منغمسة بحب الحياة.

وأضاف "الورداني"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أن هذا المثل يقال على أي ولد صالح سواء ولد أو بنت عندما يرى الناس حسن أخلاق الولد أو البنت، وكأنهم يقولون إنهم تربوا تربية صحيحة وابن أصول، فهنا يطلق الناس المثل القائل “اللي خلف مماتش”.

 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس إسلامنا بالمصري اللي خلف مماتش المصريين حب الحياة

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