الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالفيوم

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه يبلغ من العمر 6 سنوات أثناء لهوه أمام منزله بقرية أبو جنشو التابعة لمركز شرطة أبشواي، صدمته سيارة وفر قائد السيارة هارباً من موقع الحادث.

تلقى اللواء "ثروت المحلاوي" مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد" أسامة أبو طالب" مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث مصرع طفل أثناء لعبه أمام المنزل بقرية أبو جنشو صدمته سيارة وفر قائدها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم" أنور المصري" رئيس مباحث المركز؛ وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة الطفل إثر اصطدام سيارة وفرار قائدها.

وجرى نقل الجثمان بسيارة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي؛ تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق؛ وقررت النيابة بإبلاغ كاميرات المراقبة ومعرفة شخصية قائد السيارة وضبطه.

مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزل الفيوم

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