الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا.. اختتام فعاليات بطولة كأس مصر للسباحة البارالمبية بنادي 6 أكتوبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تختتم غدًا السبت، بطولة كأس مصر للسباحة للموسم الرياضي 2022-2023 والتى تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى في الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري بنادي 6 أكتوبر.

وشهدت البطولة على مدار اليومين الماضيين قوة وإثارة في المنافسات بين اللاعبين، وسط حضور جماهيري كبير من الهيئات والأندية الرياضة وأهالي اللاعبين واللاعبات. 

وشهد فعاليات البطولة كل من كابتن نبيل الشاذلي رئيس اللجنة الفنية للسباحة وكابتن أحمد ناصف عضو اللحنة الفنية وكابتن طارق برجاس عضو اللجنة الفنية وعمر فتحي عضو لجنة التصنيف باللجنة البارالمبية وكابتن ناجي إبراهيم مسؤول لجنة المسابقات والأندية والهيئات الرياضية وأهالي اللاعبين واللاعبات.


وشارك في البطولة 123 لاعب مقسمين إلى 89 لاعب و 34 لاعبة، يمثلون 21 نادي وهي: “المستقبل، المصري القاهري، سموحة السكندري، المحاربين القدماء، 6 أكتوبر، البنك الأهلي، وادي دجلة، الغابة، فرسان التحدي، مؤسسة الحسن، نادي مدينة مصر، نادي الشرطة، مركز شباب الجزيرة، نادي النصر، الطالبية، العزيمة بالإسماعيلية، دكرنس الرياضي، الإيمان”.

البارالمبية الهيئات الرياضية الدكتور حسام الدين مصطفى اللجنة البارالمبية المصرية المحاربين القدماء

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