الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 يونيو إلى 15 يونيو، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



الجمعة 9 يونيو:

- برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية يختتم دورته التدريبية لإعداد مدربين على 12 قضية تنموية تشمل صحة المرأة والطفل ومناهضة ختان الإناث والزواج المبكر والتعاطي والاكتشاف المبكر للإعاقة... وغيرها من القضايا للتوسع في العمل بقرى حياة كريمة.

- في إطار برنامج تكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة، التضامن الاجتماعي تطلق قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

السبت 10 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولي لبدء المناسك، بالشراكة مع وزير الطيران المدني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينتهي من تدريب 3,260 من المقبلين على الزواج في قرى حياة كريمة، ومن تدريب 880 من المخطوبين بمحافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ وقنا وسوهاج.

- في إطار برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية، التضامن الاجتماعي تتعاون مع مستشفى مجدي يعقوب ومستشفى الناس لدعم عمليات مرضى القلب الأولى بالرعاية.

الأحد 11 يونيو:

- في إطار الدفع بجهود الحفاظ على البيئة ومجابهة تغير المناخ، وزارة التضامن الاجتماعي ومجلة "حُماة الأرض" تطلقان مسابقة "درع حُماة الأرض" لتكريم المنظمات التي تحقق إنجازات في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى برلين لتمثيل مصر في "منتدى الحماية الاجتماعية التكييفية في الظروف الصعبة والطارئة" الذي تعقده الحكومة الألمانية والبنك الدولي، وتستعرض التجربة المصرية أثناء فترة كوفيد-19.

- صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي يستعرض تقريره السنوي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 224,500 سيدة من المطلقات والمهجورات، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,100 مليار جنيه مصري.

- التضامن تعقد اجتماع اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال لمناقشة الباب الثامن من قانون الطفل الذي يسرد كل ما يتعلق بالطفل من الناحية الجنائية.

الاثنين 12 يونيو:

- التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخًا لدور الأب في تأمين الكيان الأسرى والتنشئة السوية للأطفال.

- في إطار اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن جهود الوزارة في التصدى للظاهرة.. وتستعرض استراتيجية الوزارة للحد من الظاهرة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

- افتتاح تطويرات مبنى الإدارة الاجتماعية بابورديس بجنوب سيناء، والتي تخدم 4 قرى، وتضم نادى ومكتبة طفل، وحضانة، ومركز تنمية المرأة الريفية، ومركز تدريب إداري.

- التضامن الاجتماعي تكثف حملة تسليم الوحدات السكنية المجهزة لبنات وأبناء مصر خريجي الرعاية اللاحقة، وتؤكد أن البيئة السليمة لتنشئة الأطفال والشباب وتحقيق لمصلحتهم الفضلى تكون في أسر طبيعية أو بديلة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بسوهاج، ينفذ ندوة حول "الجهود المؤسسية لمواجهة الفساد" بحضور ممثلين من وزارة الصحة والتعليم والمالية وديوان عام المحافظة.

الثلاثاء 13 يونيو:

- في إطار برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، التضامن الاجتماعي تنظم منتدى يجمع بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي حول "تكامل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في تشكيل الوعي الإيجابي للمجتمع".

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الشهور الخمس الأولى للعام الجارى، والقباج تصرح أن الصندوق قدم خدماته العلاجية إلى 69 ألف مريض إدمان.

- وحدات التضامن بالجامعات تعزز أنشطتها التوعوية بين طلاب الجامعات في قضايا مواجهة الشائعات وسوء استخدام الاعلام الاجتماعي، وتتوسع في مبادرة "هنجملها" بجامعة مدينة السادات للحفاظ على البيئة.

الأربعاء 14 يونيو:

- الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مجمع دور المسنين بالأبعادية بمحافظة البحيرة، ويطمئن على النزلاء بالدار خلال افتتاح سيادته عددًا من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

- الهلال الأحمر يستمر في حملاته للتبرع بالدم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات، ايماناً بأهمية الدور الاجتماعي فى تخفيف آلام المصابين بأمراض الدم.

- فى إطار فاعليات برنامج "التربية الإيجابية... مشاركة"، التضامن تنظم لقاء جماهيريا بمحاظفة الدقهلية حول التربية الأسرية الإيجابية، بهدف التنشئة الصحيحة للأطفال وإحترام كيان الأسرة.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مهرجان "الأسرة والطفل" داخل قرى حياة كريمة بالمنيا وسوهاج لتعزيز الوعي الأسري بسبل الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للنشء والشباب وحمايته من تعاطي المخدرات.

- التضامن تتوسع في برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، وتعلن عن مسابقة لتمويل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التدريب والتشغيل بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج فرصة يتوسع في تسليم مشروعات وأصول انتاج بالأقصر.

الخميس 15 يونيو:

- رئيس الوزراء يصد قراراً بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة الخدمات والإلتزامات نحو أسر الشهداء والمصابين المدنيين، وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية.

- زيارة وفد من المجموعة الأوروبية واليونيسيف لعدد من برامج وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تشمل "تكافل وكرامة"، و"التربية الإيجابية، بهدف استعراض فرص التعاون في مجال الحماية الاجتماعية الشاملة وجودة حياة الأطفال.

- جهود مكثفة بمديريات التضامن الاجتماعى لخدمة حجيج الجمعيات الأهلية ومتابعة عمليات التفويج، والقباج توجه بتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن واهتمام خاص بخدمة كبار السن.

- التضامن الاجتماعي تعلن عن موقع إلكتروني لتسجيل النساء ذات الإعاقة لأنفسهن، سعياً لكفالة حقوقهم المتكاملة في الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية.

‏ https://fb.watch/lcftOs5BHj/?mibextid=qC1gEa