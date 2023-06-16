الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| كم حجة حج النبي وكم عمرة اعتمر؟ يسري عزام يُجيب

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنه في خواتيم شهر ذي القعدة، يستعد حجاج بيت الله الحرام، لأداء هذه الفريضة المباركة، وأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام وهو الحج.

وأضاف “عزام” خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتمر 4 مرات وحج حجة وحيدة وهي حجة الوداع، حيث كانت العمرة الأولى في سنة صلح الحديبية في عام 6 هجريًا، وعاد ولم يعتمر، فكان من بنود الصلح أن يعود في العام المقبل أي سنة 7 هجريا، فعاد الرسول واعتمر عمرة القضية أو القضاء.

وتابع: “كانت العمرة الثالثة كانت عمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة كانت مع حجته حجة الوداع، لأن الرسول أحرم متمتعا حيث تمتع من العمرة إلى الحج”.

وأكمل: “نادي الحبيب سيدنا بلال يؤذن في الناس ويخبر أصحاب رسول الله أن الرسول سيؤدي فريضة الحج وكان وقتها 10 هجريا، فاجتمع الناس عند سيدنا رسول الله، فالكل يريد صحبة الرسول، واختلف كتاب التاريخ عن عدد الصحابة وقتها فقال منهم 114 ألفاً أو 117 ألفاً أو 119 ألفاً، وعلى الأحوال هم جاوزوا الـ100 ألف”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة حج النبي حجاج بيت الله الحرام الحج

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