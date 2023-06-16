الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال القطع العرضي لمد كابلات كهرباء (جهد (۱۱) الخاصة بتحويل المرافق (كهرباء) المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص تحديداً بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم الأمر إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية . - وذلك لمدة يوم واحد فقط) ابتداءً من الساعة ١٢صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٧ وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم دون تعطيل حركة المرور .
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الحي المختص بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية - الحواجز (الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

غلق غلق جزئي محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

رغم الموافقة على شروطه.. حسين الشحات يرفض التجديد ويثير غضب الخطيب

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية فى كفر الزيات

ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار الغردقة الدولى

قريبًا صدور "الدبلوماسى.. حكايات على أرض مصر" لهالة أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق