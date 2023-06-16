بدء مناظرة «تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» في «تنسيقية الأحزاب»

بدأت منذ قليل، مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب».

ويدير المناظرة، نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في المناظرة؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.