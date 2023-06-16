الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء مناظرة «تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» في «تنسيقية الأحزاب»

مناظرة تنسيقية شباب
مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب».

ويدير المناظرة، نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في المناظرة؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تمثيل الوزراء المجلس الوطني النائبة نشوي الشريف التنسيقية جامعة عين شمس

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