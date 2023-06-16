الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حاكم إقليم النيل الأزرق: "السودان سينتصر في القريب العاجل"

حاكم إقليم النيل
حاكم إقليم النيل الأزرق

أكد الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، أن بلاده على مشارف تحقيق الانتصار العسكري والدبلوماسي في القريب العاجل.

وشدد حاكم إقليم النيل الأزرق خلال الاحتفال الذي نُظم على شرف وداع حجاج الإقليم المتوجهين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، على أن القوات المسلحة تمثل الإرث التاريخي للسودان، داعيًا الى نبذ الفرقة والشتات والإنتماءات الضيقة ومحاربة الشائعات المغرضة.

وأعرب “بادي” عن أمله في أن يتضرع الحجاج بالدعاء لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار والنهضة الشاملة في الإقليم، مجددًا حرص حكومة الإقليم على دعم عجلة الإستقرار بصورة عامة وإنجاح الموسم الزراعي دعمًا للإقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي بالبلاد، وفق وكالة الأنباء "سونا".

تجدد الاشتباكات

في غضون ذلك تداولت وسائل الإعلام المحلية، بتطورات الوضع الميداني؛ حيث تجدد القصف والاشتباكات صباح اليوم الجمعة، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم البحري، بعد فترة هدوء حذرة.

حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد بادي الجيش السوداني انتصار السودان الحرب

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