الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختلت عجلة القيادة.. النيابة تكشف سبب مصرع عامل وإصابة 6 في حادث تصادم أطفيح

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث تصادم بمنطقة أطفيح كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين الـ6 في الحادث لبيان حالتهم الصحية وأمكانيه سؤالهم من عدمه. 

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المهندسين المتخصصين لفحص السيارة المتسببة في الحادث وأعداد تقرير مفصل حول الحادث. 

كان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقي إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أطفيح، بتلقيه بلاغًا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول عامل 19 سنة جثة هامدة، إثر إصابته بكسور متفرقة في الجسم وبرفقته 6 أشخاص مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم.

وانتقل فريق من المباحث للمستشفي وتبين أنه أثناء استقلال المتوفى والمصابين تروسيكل قيادة سائق 16 عاما، اصطدمت بهما سيارة نصف نقل قيادة سائق 40 سنة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها تجاه التروسيكل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الأكثر قراءة

بن زايد يقترح على بوتين تعاون "مصر والإمارات وروسيا" لإنشاء منطقة صناعية (فيديو)

رغم الموافقة على شروطه.. حسين الشحات يرفض التجديد ويثير غضب الخطيب

مدبولى: تداعيات الأزمة الروسية طالت قارتنا وشعوبها.. والرئيس كلفنى بالمشاركة لمساهمة مصر فى تسوية الأزمة

"الدستور" ترصد أبرز مشروعات تطوير منظومتي الجمارك والضرائب في عهد الرئيس السيسي

استبعاد 9 لاعبين من قائمة ليفربول في موسم 2023/ 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق