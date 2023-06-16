اختلت عجلة القيادة.. النيابة تكشف سبب مصرع عامل وإصابة 6 في حادث تصادم أطفيح

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث تصادم بمنطقة أطفيح كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين الـ6 في الحادث لبيان حالتهم الصحية وأمكانيه سؤالهم من عدمه.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المهندسين المتخصصين لفحص السيارة المتسببة في الحادث وأعداد تقرير مفصل حول الحادث.

كان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقي إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أطفيح، بتلقيه بلاغًا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول عامل 19 سنة جثة هامدة، إثر إصابته بكسور متفرقة في الجسم وبرفقته 6 أشخاص مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم.

وانتقل فريق من المباحث للمستشفي وتبين أنه أثناء استقلال المتوفى والمصابين تروسيكل قيادة سائق 16 عاما، اصطدمت بهما سيارة نصف نقل قيادة سائق 40 سنة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها تجاه التروسيكل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.