عضو سابق بالناتو لـ"القاهرة الإخبارية": كلمة الأمين العام للناتو حققت بعضًا من أحلام أوكرانيا

قال نيكولاس ويليامز، عضو سابق بحلف الناتو، إن كلمة الأمين العام لحلف الناتو اليوم حققت الكثير من الأهداف التي كانت تريدها أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد نيكولاس ويليامز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأمين العام لحلف الناتو أكد في كلمته الدعم الكامل من الحلف لأوكرانيا سواء كان دعما عسكريا أو ماليا، كما أكد موافقة الدول الأعضاء على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

المساعدات الغربية لأوكرانيا

وفي السياق ذاته أشار سيرهي شابوفالوف، الكاتب والمحلل السياسي إلى أن أوكرانيا لديها بالفعل علاقات وثيقة بالدول الأعضاء في حلف الناتو، حيث تقدم دول الأعضاء الكثير من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا للدفاع عن ذاتها من الهجوم الروسي رغم عدم انضمام أوكرانيا حتى الآن إلى حلف الناتو.

انضمام أوكرانيا للناتو

وتابع: "من المتوقع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بعد الانتصار مباشرة في الحرب ضد العدوان الروسي".