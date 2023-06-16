الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو سابق بالناتو لـ"القاهرة الإخبارية": كلمة الأمين العام للناتو حققت بعضًا من أحلام أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال نيكولاس ويليامز، عضو سابق بحلف الناتو، إن كلمة الأمين العام لحلف الناتو اليوم حققت الكثير من الأهداف التي كانت تريدها أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد نيكولاس ويليامز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأمين العام لحلف الناتو أكد في كلمته الدعم الكامل من الحلف لأوكرانيا سواء كان دعما عسكريا أو ماليا، كما أكد موافقة الدول الأعضاء على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

المساعدات الغربية لأوكرانيا

وفي السياق ذاته أشار سيرهي شابوفالوف، الكاتب والمحلل السياسي إلى أن أوكرانيا لديها بالفعل علاقات وثيقة بالدول الأعضاء في حلف الناتو، حيث تقدم دول الأعضاء الكثير من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا للدفاع عن ذاتها من الهجوم الروسي رغم عدم انضمام أوكرانيا حتى الآن إلى حلف الناتو. 

انضمام أوكرانيا للناتو

وتابع: "من المتوقع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بعد الانتصار مباشرة في الحرب ضد العدوان الروسي".

نيكولاس ويليامز الحرب الروسية الأوكرانية انضمام أوكرانيا للناتو كلمة أمين عام الناتو “القاهرة الإخبارية”

الأكثر قراءة

القبض على 3 متهمين بسرقة كنترول مدرسة فى المنيا

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

سفارة مصر باليونان تتابع عمليات البحث عن مفقودين فى غرق مركب هجرة غير شرعية

أسعار الذهب اليوم الجمعة بسوق الصاغة

طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمركزى مطاى وبنى مزار فى المنيا

المالية: 4.2% معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2022/ 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق