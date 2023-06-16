الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في يوليو 2023

شرائح الكهرباء الجديدة
شرائح الكهرباء الجديدة

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة  بداية من فاتورة شهر يوليو المقبل استحقاق شهر أغسطس.

وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2020 أسعار شرائح استهلاك  الكهرباء لمدة خمس سنوات قادمة ولكن تم تأجيل الزيادة في العام الماضي حتى 30 يونيو من العام الجاري.

وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.

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وارجع مصدر في وزارة الكهرباء الزيادات للارتفاع الكبير في أسعار المواد البترولية والمهمات الكهربائية نظرًا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأسعار الشرائح المقرر تطبيقها هي:

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في يوليو 2023

  1. الشريحة الأولى وهي من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها 48 قرشًا سترتفع لـ58 قرشًا.
  2. و الشريحة الثانية استهلاك من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها 58 قرشًا، ستكون 68 قرشًا.
  3. الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.
  4. الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها  106 قروش، وستكون 111 قرشًا.
  5. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها 128 قرشًا، ستصل إلى 131 قرشًا.
  6. الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها كما حاليًّا 140 قرشًا، والشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا)
     
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