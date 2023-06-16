تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بداية من فاتورة شهر يوليو المقبل استحقاق شهر أغسطس.

وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2020 أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لمدة خمس سنوات قادمة ولكن تم تأجيل الزيادة في العام الماضي حتى 30 يونيو من العام الجاري.

وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.



وارجع مصدر في وزارة الكهرباء الزيادات للارتفاع الكبير في أسعار المواد البترولية والمهمات الكهربائية نظرًا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأسعار الشرائح المقرر تطبيقها هي:

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في يوليو 2023