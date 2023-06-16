سفارة مصر باليونان تتابع عمليات البحث عن مفقودين فى غرق مركب هجرة غير شرعية

تتابع سفارة مصر لدى اليونان عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي، قبالة السواحل اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن سفارتنا لدى أثينا تتابع مع السلطات اليونانية أيضًا عمليات انتشال الجثامين للتأكيد من هويتها ورصد أعداد الضحايا من المصريين ممن كانوا على متن المركب.

سفارة مصر تقدم المساعدات للناجين

وكذلك تتابع السفارة المصرية أوضاع الناجين المصريين ممن كانوا على متن المركب، بالإضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة لهم.

وجاء في بيان الخارجية: "نعت مصر ببالغ الحزن والأسى، اليوم، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون".

وجددت مصر تأكيد إدانتها بأشد العبارات استمرار العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية في استغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

إجراءات مصرية حاسمة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية

وأكدت مصر أنها اتخذت إجراءات حاسمة، خلال السنوات الماضية، تهدف إلى وضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط فى تنظيمها أو تيسيرها.

وأوضحت مصر، في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أن تلك الإجراءات بجانب ما تم اتخاذه من خطوات لضبط الحدود، والتي كان هدفها منع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وتقدمت حكومة مصر بخالص العزاء والمواساة مجددًا لأسر وذوى ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، حيث وصفته بـ«الأليم»، سائلة المولى عز وجل بأن يلهمهم الصبر والسلوان.