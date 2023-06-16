الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة مصر باليونان تتابع عمليات البحث عن مفقودين فى غرق مركب هجرة غير شرعية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تتابع سفارة مصر لدى اليونان عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي، قبالة السواحل اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن سفارتنا لدى أثينا تتابع مع السلطات اليونانية أيضًا عمليات انتشال الجثامين للتأكيد من هويتها ورصد أعداد الضحايا من المصريين ممن كانوا على متن المركب.

سفارة مصر تقدم المساعدات للناجين

وكذلك تتابع السفارة المصرية أوضاع الناجين المصريين ممن كانوا على متن المركب، بالإضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة لهم.

وجاء في بيان الخارجية: "نعت مصر ببالغ الحزن والأسى، اليوم، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون".

وجددت مصر تأكيد إدانتها بأشد العبارات استمرار العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية في استغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

إجراءات مصرية حاسمة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية

وأكدت مصر أنها اتخذت إجراءات حاسمة، خلال السنوات الماضية، تهدف إلى وضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط فى تنظيمها أو تيسيرها.

وأوضحت مصر، في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أن تلك الإجراءات بجانب ما تم اتخاذه من خطوات لضبط الحدود، والتي كان هدفها منع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وتقدمت حكومة مصر بخالص العزاء والمواساة مجددًا لأسر وذوى ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، حيث وصفته بـ«الأليم»، سائلة المولى عز وجل بأن يلهمهم الصبر والسلوان.

مصر مركب هجرة غير شرعية حادث غرق مركب سفارة مصر سواحل اليونان اليونان

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الخارجية تنعى ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى انقلاب "ميكروباص" بمنشأة القناطر

أفلام عيد الأضحى 2023.. طرح البرومو الرسمى لفيلم "البعبع" (فيديو)

التحقيق فى مصرع طالب سقط من "الأسانسير" بكرداسة

إزالة 21 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالمنيا

إنجازات غير مسبوقة بالوادى الجديد أبرزها الصحة والغاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق