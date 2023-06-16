أحمد بدوى: الرئيس السيسى حمل روحه على كفه لإنقاذ وطنه

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه بعد مرور 10 سنوات على قيام ثورة 30 يونيو 2013، وضح للقاصي والداني ما كان من خراب ودمار، وما تحقق من إنجازات تصل إلى حد الإعجازات في مختلف مناحي الحياة في مصر، حمل مسئوليتها قائد عظيم حمل روحه على كفه لإنقاذ وطنه.

وأضاف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن نهضة حقيقية وقيمة اقتصادية كبرى تمت إضافتها إلى الاقتصاد الوطني من خلال بنية تحتية وشبكة طرق بالآلاف الكيلو مترات وضعت مصر على خارطة التنمية، بالإضافة إلى عاصمة إدارية أنشئت من العدم والآن تصل قيمتها السوقية إلى 800 مليار دولار، بالإضافة إلى مظلة حماية اجتماعية ترعاها الدولة لغير القادرين محدودي الدخل، كذلك بناء 40 مدينة جديدة تمت إضافتها للمحافظات المختلفة شكلوا شريان حياة جديد للمصريين.

وشدد النائب أحمد بدوى على أن مشروع حياة كريمة أعظم مشروع في التاريخ، غيّر وجه الحياة في مصر، وخطط الدولة لاستزراع 2.5 مليون فدان بالدلتا الجديدة وغيرهم كثير، هم عنوان لعقد من الزمن 10 سنوات من البناء والكرامة، بنى فيها المصريون وطنهم، وآن الآوان لجني الثمار بإعلان الجمهورية الجديدة الحديثة المتطورة، لتكون مصر كما كانت درة الشرق.