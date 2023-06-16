هانى محروس يحتفل بنجاح أغنية "سطلانة": كسَّرت الدنيا

احتفل المنتج هاني محروس، بنجاح أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا "سطلانة"، بعد أن تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بها عقب تتويجهم بكأس دوري أبطال إفريقيا.

وأعرب المنتج هاني محروس عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية على مستوى الوطن العربي، وسط حالة من البهجة التي عاشها جمهور النادي الأهلي بطل إفريقيا.

وكتب محروس على فيسبوك: «ألف حمد وشكر ليك يارب، عمرك ما خذلتني دايما مغرقني في نعمتك كان نفسي الأغنية دي تنجح وكرمتني أحلى كرم، الأغنية كسرت الدنيا #أوووه_سطلانة_أوووه_سطلانة».

أغنية «سطلانة» غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس، إنتاج NJ MUSIC.

وجاء كلمات أغنية سطلانة كالآتي:

«يا دكتور شوفلي تصريفة، أبوس إيديك اكتبلي روشته، ده أنا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها فأي حتة، نفسي أقطعها نفسي أقلعها، زي ما بقلع الجاكتة، ده الناس وحشة وحشة، وجيت أبيع حب ماحدش نفعني، قفلت الدكانة هوووووه سطلانه كنكة بن تفوقفني».