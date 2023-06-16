الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشاط فنى لمى كساب بمسلسلين وتنتظر عرض فيلم "سنة أولى خطف"

مي كساب
مي كساب

تعيش الفنانة مي كساب حالة نشاط فني في الوقت الحالي بعد أن لفتت الأنظار خلال موسم رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث قامت بتجسيد دور الزوجة الأولى "ثريا" للفنان محمد رمضان.

وتستعد "مي" في الفترة المقبلة للتحضير للموسم الثاني من "جعفر العمدة"، حيث أعلن صناع العمل رسميًا عن تحضيرهم للجزء الثاني بعد نجاحه الكبير في رمضان الماضي وتعاطف الجمهور مع شخصية "ثريا" التي فقدت طفلها فور ولادته وبحثت عنه لمدة 19 عامًا.

وسيشهد الموسم الثاني من العمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة، بما في ذلك ظهور أبطال جدد للانضمام إلى أبطال الجزء الأول وتطورات درامية لشخصيات جديدة.

من جهة أخرى، تحقق مي كساب نجاحًا كبيرًا حاليًا بعرض مسلسلها "اللعبة" في الموسم الرابع، حيث حقق نسب مشاهدة عالية ونجاحًا جماهيريًا كبيرًا في الأجزاء السابقة، وأعلن صناع المسلسل عن التحضير للموسم الخامس بعد انتهاء الموسم الرابع الذي يعرض حاليًا. وبالتالي، ستكون "مي" مشغولة في الفترة المقبلة بتصوير مسلسلين في آن واحد.

وفيما يتعلق بالسينما، انتهت مي كساب مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد المسمى "سنة أولى خطف"، والذي من المقرر عرضه في المستقبل القريب، ولم يتم تحديد الموسم المحدد لعرضه في دور السينما حتى الآن.

تدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول قصة عصابة غبية فشلت في العديد من عمليات النصب، ولكنها بالصدفة تقرر خطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يؤدي إلى المزيد من المواقف الكوميدية.

ويتناول الفيلم أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، بما في ذلك قضية "انشغال الآباء عن أبنائهم"، وذلك من خلال سيناريو وحوار باسل مجدي وإخراج أسامة عمر، وبطولة بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومي كساب وأحمد صيام وياسر الطوبجي وعلى غالب وإسماعيل فرغلي ونورين كريم وحسن عيد وصباح جميل ونوليا مصطفى ونائلة عارف وإيمان يوسف وعصام شاهين.

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