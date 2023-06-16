الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز مقتل شاب بالخرطوش وإلقاء جثته فى بالوعة بالأقصر

الخرطوش
الخرطوش

ألقت أجهزة الأمن بالأقصر، اليوم، القبض على شاب ونجل عمه، لاتهامهما بقتل مواطن بالخرطوش، وإلقاء جثمانه في بالوعة في مركز الكرنك.

وأقر المتهمان تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة حول الحادث.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثمان شاب ملقى في الزراعات شرق الأقصر، إثر إصابته بطلق خرطوش وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم وملابسات الحادث، وكشفت التحريات عن أن المجنى عليه يدعى "ضياء.ح.ص" يبلغ من العمر 15 سنة، مقيم فى نجع الشيخ موسى بمنطقة الكرنك.

 وبمراجعة كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على جثمانه توصلت التحريات إلى أن المجني عليه قد توجه برفقة شاب من جيرانه يدعى "ع.م" ويبلغ من العمر 19 سنة، وتم ضبطه فى مسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة برفقة أحد أقاربه وذلك للانتقام من والده، حيث خطط برفقة نجل عمه التخلص منه بطلق خرطوش وإلقاء جثمانه فى بيارة ترعة بمنطقة الزناقطة خلف إحدى محطات الوقود.

ارتكاب الواقعة العثور على جثمان شاب القبض على شاب بطلق خرطوش هوية المتهم كاميرات المراقبة مستشفى الكرنك الدولي مدير أمن الاقصر مشرحة مستشفي

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