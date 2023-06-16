بعثة المنتخب الأوليمبى تغادر إلى المغرب للمشاركة فى أمم إفريقيا

تغادر بعثة منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، القاهرة، مساء اليوم الجمعة، متوجهة إلى العاصمة المغربية الرباط، وذلك لأداء معسكر ختامي يتخلله لقاء ودي قبل التوجه إلى مدينة طنجة؛ لبدء الاستعداد والتجهيز لخوض كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التى ستقام من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تضم كلا من مالي والجابون والنيجر.

ويستهل منتخب مصر الأوليمبي منافسات دور المجموعات، بمواجهة النيجر، يوم 25 يونيو الجاري، ثم يلتقي مالى، يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، قبل أن يختتم لقاءات المجموعة بمواجهة الجابون، يوم الأول من يوليو المقبل.

وتضم بعثة المنتخب كلا من محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة ومنسق المنتخبات الوطنية، والبرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، ودكتور صلاح عاشور إخصائي العلاج الطبيعي ودكتور قاسم قدري إخصائي التأهيل ومحمد أحمد وأحمد شوقي المدلكين، ومحمد عبدالتواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم قائمة منتخب مصر فى حراسة المرمي كلا من حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا.

وفي الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي وأحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر.

في خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطة ومحمد شحاتة وأحمد فوزى وأحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وإبراهيم عادل، في الهجوم أسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبًا، وتضم قائمة الانتظار محمد حمدي "إنبي" ومحمد عبدالغني "الاتحاد" وحسام أشرف "البنك الأهلي".

واختتم المنتخب الأوليمبي معسكره التدريبي، أمس الخميس، بمباراة ودية أمام المنتخب الغاني انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، هي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.