نفوق 2000 دجاجة فى انهيار مزرعة دواجن بالمنوفية

شهدت قرية طوخ طنبشا، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، نفوق 2000 دجاجة بعد انهيار مبنى مزرعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بانهيار مزرعة دواجن مسقفة بالأخشاب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم عن الحادث.

وامتدت المزرعة إلى مساحة 4 قراريط ونصف القيراط، واتخذت الأجهزة الأمنية والمعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وحصر التلفيات المتواجدة داخل مزرعة الدواجن الموجودة بقرية طوخ طنبشا، التابعة لمركز بركة السبع.

وأوضح عدد من شهود العيان أن الحادث بدأ بانهيار جدار واحد من المزرعة وامتد إلى باقي المزرعة وسقطت على الدواجن الموجودة بداخلها، والتي تقارب 2000 دجاجة.