جنوب إفريقيا: زيارة الوفد لأوكرانيا تجرى بشكل جيد رغم المشاكل بمطار بولندا

كشف المتحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا فينسينت ماجوينيا، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات زيارة القادة الأفارقة إلي أوكرانيا لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال فينسينت ماجوينيا، إن زيارة القادة الأفارقة إلى أوكرانيا تجري بشكل جيد كما هو مخطط لها، رغم المشاكل في مطار بولندا أو الإنذار بغارة جوية.

ولفت "ماجوينيا" إلي أن أمن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، لم يتعرض حتى الآن للتهديد.

ومن المقرر إجراء لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قريبًا، يعقب اللقاء عقد مؤتمر صحفي مع إجابات لأسئلة الصحفيين، ثم سيتوجه القادة الأفارقة إلى سان بطرسبورج، وفقًا لمتحدث الرئاسة في جنوب إفريقيا، وفقًا لوكالة نوفوستى الروسية.

وأشار المتحدث إلي أن سلطات جنوب إفريقيا على اتصال بالسلطات البولندية بشأن حادثة تأخر الطائرة في المطار.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس الأمن الرئاسي في جنوب إفريقيا الميجور جنرال والي رودي، الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مهمة الرئيس سيريل رامافوزا للسلام في أوكرانيا، بعد أن تم احتجاز الطائرة التي كانت تقل فريقه الأمني ​​والصحفيين في مطار وارسو أمس الخميس، وفقًا لما ذكرته صحيفة Times LIVE اليوم الجمعة.

كما اشتكى الصحفيون الذين وصلوا مع الرئيس رامافوزا من عدم السماح لهم بالخروج من الطائرة في مطار وارسو، بينما واصل رئيس جنوب إفريقيا بالفعل طريقه إلى أوكرانيا في إطار مهمة السلام الإفريقية.

- رئيس جنوب إفريقيا يصل كييف لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية

ووصل الرئيس جنوب إفريقي سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة، في زيارة رسمية لبحث مبادرة السلام الإفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وتوجه "رامافوزا" بصفته عضوًا في بعثة السلام الإفريقية، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

ومن المقرر أن يغادر رئيس جنوب إفريقيا، اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية، حيث سيجري الوفد الإفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا السبت.