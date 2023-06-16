الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين ضُبطا بـ33 كيلو حشيش وهيدرو فى الإسماعيلية

حبس
حبس

أمرت نيابة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، بحبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش، والهيدرو، خلال حملة أمنية بنطاق المركز.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، بقيادة اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تمكن من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال استقلاله سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة المركز، وبحوزته، "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، وهاتف محمول".

 وتمكن رجال مباحث فايد من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و250 ألف جنيه.

نيابة فايد ذمة التحقيقات محافظة الإسماعيلية الحشيش الهيدرو أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم الإتجار المواد المخدرة

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