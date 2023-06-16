حبس متهمين ضُبطا بـ33 كيلو حشيش وهيدرو فى الإسماعيلية

أمرت نيابة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، بحبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش، والهيدرو، خلال حملة أمنية بنطاق المركز.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، بقيادة اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تمكن من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال استقلاله سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة المركز، وبحوزته، "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، وهاتف محمول".

وتمكن رجال مباحث فايد من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و250 ألف جنيه.