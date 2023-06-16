محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يشهدان استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، استلام الدفعة 25 ضمن مشروع صكوك الإطعام أمام مقر ديوان عام المحافظة، والذي أطلقته وزارة الأوقاف تفعيلاً للدور المجتمعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير المساعد، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري ، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف .

وتفقد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف سيارة توزيع اللحوم الدفعة 25 ضمن مشروع صكوك الإطعام، وأشار وزير الأوقاف الي أنه يتم اليوم توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه بنطاق المحافظة 48 طن لحوم حتي الآن وذلك بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة لوصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

- تنفيذ مشروعات عملاقة بقري مركزي أشمون والشهداء

وفي كلمته قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف لمشاركة المحافظة بعيدها القومي، مشيداً بدوره الوطني في نشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني بعيداً عن الغلو والتطرف، وإحياء مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا، لافتاً إلى ضرورة مشاركة رجال الأعمال والمنظمات المجتمع المدني من أجل استمرار تنفيذ المشروع الهام والحيوي لتوفير السلام المجتمعي، وكذا جهوده المبذولة في توفير أراضي لإقامة مشروعات تنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث يتم تنفيذ مشروعات عملاقة بقري مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 81 قرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



ومن جانبه هنأ وزير الأوقاف محافظ المنوفية وشعب المحافظة بالعيد القومي ، مؤكداً أننا اليوم بصدد افتتاح مسجد سيدي شبل الأسود بعد إعادة تأهيله وترميمه وتطويره ضمن اهتمامات خطة الدولة المصرية لصيانة كافة المساجد التراثية والحضارية التي لها أثر كبير في نفوس المصريين بالإضافة الي مشروعات إحلال وتجديد المساجد لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى .

كما أكد على أهمية مشروع صكوك الإطعام ويعد من المشروعات الناجحة ويستمر علي مدار العام ، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة المنوفية 48 طن ، منها 4 أطنان تم توزيعها خلال الأسبوع الحالي ، وفيما يخص مشروع صكوك الأضاحي ، أكد الوزير أننا الآن بصدد الإعداد والتجهيز لموسم جديد ، حيث تم توزيع 1500 طن خلال العام الماضي علي الأسر الأولي بالرعاية ، لافتاً عن أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على مشروع صكوك الأضاحي إيماناً بنجاحه وتنفيذه بمنتهي الشفافية لوصول الدعم لمستحقيه على مدار العام .