الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يشهدان استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام

توزيع لحوم صكوك الاضاحي
توزيع لحوم صكوك الاضاحي

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، استلام الدفعة 25 ضمن مشروع صكوك الإطعام أمام مقر ديوان عام المحافظة، والذي أطلقته وزارة الأوقاف تفعيلاً للدور المجتمعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 

 وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير المساعد، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري ، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف .
وتفقد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف سيارة توزيع اللحوم الدفعة 25 ضمن مشروع صكوك الإطعام، وأشار وزير الأوقاف الي أنه يتم اليوم توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه بنطاق المحافظة 48 طن لحوم حتي الآن وذلك بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة لوصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

- تنفيذ مشروعات عملاقة بقري مركزي أشمون والشهداء

وفي كلمته قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف لمشاركة المحافظة بعيدها القومي، مشيداً بدوره الوطني في نشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني بعيداً عن الغلو والتطرف، وإحياء مشروع صكوك الإطعام  لتوزيعها علي الأسر  الأكثر احتياجا، لافتاً إلى ضرورة مشاركة رجال الأعمال والمنظمات المجتمع المدني من أجل استمرار تنفيذ المشروع الهام والحيوي لتوفير السلام المجتمعي، وكذا جهوده المبذولة في توفير أراضي لإقامة مشروعات تنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث يتم تنفيذ مشروعات عملاقة بقري مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 81 قرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 


ومن جانبه هنأ وزير الأوقاف محافظ المنوفية وشعب المحافظة بالعيد القومي ، مؤكداً أننا اليوم بصدد افتتاح مسجد سيدي شبل الأسود بعد إعادة تأهيله وترميمه وتطويره ضمن اهتمامات خطة الدولة المصرية لصيانة كافة المساجد التراثية والحضارية التي لها أثر كبير في نفوس المصريين بالإضافة الي مشروعات إحلال وتجديد المساجد لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى .

 كما أكد على أهمية مشروع صكوك الإطعام ويعد من المشروعات الناجحة ويستمر علي مدار العام ، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة المنوفية 48 طن ، منها 4 أطنان تم توزيعها خلال الأسبوع الحالي ، وفيما يخص مشروع صكوك الأضاحي ، أكد الوزير أننا الآن بصدد الإعداد والتجهيز لموسم جديد ، حيث تم توزيع  1500 طن خلال العام الماضي علي الأسر الأولي بالرعاية ، لافتاً عن أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على مشروع صكوك الأضاحي إيماناً بنجاحه وتنفيذه بمنتهي الشفافية لوصول الدعم لمستحقيه على مدار العام .

إطعام إستلام دفعة جديدة التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة للمواطن الخطاب الدينى الدكتور محمد مختار جمع الدكتور محمد مختار

الأكثر قراءة

حمدى الليثى: تصريحات الرئيس السيسى بالإسكندرية رسالة طمأنة للشعب المصرى

118 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم خلال أسبوع

قاتل زوجته فى قليوب: "قتلتها عشان شكيت فى سلوكها"

"خطوة طال انتظارها".. شعبة النقل الدولي واللوجستيات تشيد بجهود الدولة في تطوير الموانئ

الهلال الأحمر الأردني: لدينا علاقات وثيقة مع الهلال الأحمر المصري

"أنا مسئول أمام الله".. 8 أزمات تناولها الرئيس السيسى فى البحيرة والإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى