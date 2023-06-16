قاتل زوجته فى قليوب: "قتلتها عشان شكيت فى سلوكها"

أقر المتهم بقتل زوجته في القليوبية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، وذلك عقب إلقاء القبض عليه، مشيرًا إلى أنه قتلها لشكه في سلوكها، وقد أمرت جهات التحقيق المختصة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من ضباط مباحث مركز قليوب، يفيد بالقبض على قاتل زوجته طعنًا إثر خلافات عائلية، وشكه في سلوكها بدائرة مركز شرطة قليوب.

وقد ورد بلاغ لمركز شرطة قليوب بالعثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، إثر خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات من ضباط مباحث مركز قليوب، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.