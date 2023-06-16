خلال 9 سنوات.. تفاصيل خطة وزارة العمل لدمج ذوي الهمم

ملف ذوي الهمم كان من أبرز الملفات التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً كبيراً منذ توليه تلك المسئولية على مدار 9 سنوات، فقد أطلق على عام 2018 عام ذوي الهمم، كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح هذه الفئة داخل المجتمع.

واعتمدت وزارة العمل، خطة مؤخرا لتنفيذ تكليف الرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، حيث اشتملت على محاور ثلاثة وهي الحصر والتدريب والتشغيل كالتالي:-

1-صدور القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم برئاسة الوزير وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

2-عقد اجتماع أسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة مدى التزام المنشآت باستيفاء تعيين نسبة الـ5% والتوجيه بسرعة حصر المنشآت.

3- منذ شهر يناير حتى أبريل 2023 قامت المديريات بحصر (16124) منشأة والتي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر من بين 23 ألف و660 منشأة وذلك من واقع بيانات التأمنيات الاجتماعية لمعرفة مدى استيفاء نسبة الـ5% بها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وتبين أن عدد العمال في تلك المنشآت التي تم حصرها حتى الآن مليوناً و899 ألفاً و518 عاملا، وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 ألفاً و660 منشأة، وأن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 94 ألفاً و797 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 56 ألفاً و923 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 37 ألفاً و876 عاملاً.

وأكدت "الوزارة" في بياناتها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتجري عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل معلنةً عن تعيين 5 ألاف و665 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال عملية الحصر والتدريب والتشغيل الجارية الآن.

4- المشاركة مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم.

5- تكليف وزاري بتخصيص نسب من أعداد المتدربين في مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية لذوي الهمم لتأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، وكذلك تخصيص نسب من عقود العمل داخل ملتقيات التوظيف التي نظمتها الوزارة خلال الفترات الماضية لذوي همم أيضاً، وتخصيص نسبة من وظائف نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تعلنها الوزارة لذوي همم، مع العلم أن تكليفات الرئيس بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل مستمرة فى إطار خطة الحصر والتدريب والتشغيل التى تنفذها الوزارة.