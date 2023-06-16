ضبط 51 سلاحًا ناريًا فى حملات أمنية بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي، حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم؛ لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.

وأسفرت تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (51 قطعة سلاح نارى بحوزة 37 متهما) على النحو التالي: بندقية آلية، (8) بنادق خرطوش، (42) فرد محلى، (50) طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط (211) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.