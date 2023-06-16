الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق الندوة السنوية لمعهد التربية المسيحية بالأقصر وأسوان

كنيسة
كنيسة

أقيمت الندوة السنوية لمعهد التربية المسيحية، تحت شعار "معًا في رسالة التعليم المسيحي"، وذلك بهدف تكوين دارسي معهد التربية الدينية، ومسؤولي خدمة التعليم المسيحي بالإيبارشية. 

  ألقى محاضرات الندوة كل من الأب روماني فوزي، الأخت الخادمة دعاء مرتجي، بالإضافة إلى الأخ الخادم هاني مفيد، أعضاء اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

كذلك دارت لقاءات الندوة حول موضوعات لقاء التعليم المسيحي، والكتاب المقدس، كيفية إنتاج محتوى به كافة المقومات من اختيار الآية الكتابية، ونقطة الانطلاق.

وفي سياق متصل، أقيم مؤتمر تعليمي لأطفال الأسر، المشاركة في الندوة، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية المتنوعة.، وبلغ عدد المشاركين 80 شخصا، و35 طفلًا، من مختلف الأعمار.

وبدأت الكنيسة صوم الرسل، والذي يستمر حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

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