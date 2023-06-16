الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 38 كيلو هيدرو وبانجو وهيروين في دمياط

جريدة الدستور

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (دمياط – كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط –دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 15كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 13 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين–2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) ، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

الأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية إتجار فى المواد المخدرة بمديرية أمن دمياط عدد من الطلقات قطاع الأمن العام كمية من مخدر الحشيش كمية من مخدر الهيروين مخدر البانجو مخدر الهيروين

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