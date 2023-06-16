ضبط 38 كيلو هيدرو وبانجو وهيروين في دمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (دمياط – كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط –دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 15كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 13 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين–2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) ، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.