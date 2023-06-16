ثورة الموانئ.. محاور وممرات تسابق الزمن للحاق بـ"العالمية"

طفرة من التغييرات والتطويرات شهدتها موانئ مصر في الفترة الأخيرة، وضعت مصر في طريق تحقيق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، وهو أن تكون مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وفي هذا الصدد، تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن استطاعة الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة من خلال جهود وزارة النقل في خلق العديد من الممرات اللوجيستية التنموية التي تربط بين مناطق الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي أو التعديني وكذلك الخدمي وما بين الموانئ البحرية التى يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج وذلك بواسطة وسائل نقل سريعة وآمنة.

"ممر السخنة-الإسكندرية"

أوضح الوزير أن ممر (السخنة-الإسكندرية) اللوجيستي يعتبر واحد بين أهم الممرات على البحر المتوسط، وهو يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر، وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط.

ونوه بأن تطوير الأسطول المصري تم من خلال تنفيذ أول شركة وهي الوطنية للملاحة، وبها وصلت حجم المراكب إلى 12 مركبًا، منها مركب للحاويات و11 مركب صب جاف كما تم شراء مركب جديد بطول 229 مترًا وعرض 32 متر، وحمولة 82 ألف طن، وذلك لنقل 10 ملايين طن من البضائع، وكذلك 40 ألف حاوية سنويًا، وأكد الوزير أن مصر بذلك تستطيع نقل جميع وارداتها من القمح.

أما عن الشركة الثانية التي من خلالها تم تطوير الأسطول المصري حسب كامل، هي شركة "القاهرة للعبارات"، والتي بها مركبان فقط "القاهرة والرياض"، وهي مراكب سريعة وتعمل فى خط محدد نتيجة صغر مدى العمل من سفاجا والغردقة وذلك إلى ضبا فى السعودية.

وهذه السفن لها دور كبير في نقل الحجاج والمعتمرين إلى السعودية والعكس وتستطيع حمل 2500 شاحنة و60 ألف راكب سنويًا كما يتم حاليًا تطويرها من خلال مراكب جديدة ليتم ربطها مع باقي الموانئ الإفريقية على البحر الأحمر والمحيط الهندي، لذا تم الاستعانة بمراكب متعددة الأغراض.

بالإضافة إلى ذلك، حسب وزير النقل، هناك شركة الجسر العربى للملاحة، وهى شركة مصرية أردنية عراقية تعمل ما بين الضبعة وموانئ طابا ، وتعمل الدولة على شراء سفينة جديدة ليكون لدينا 9 سفن.

كما تعاقدت شركة مصر مع موانئ أبوظبى على محطة بطول 1 كيلومتر بضائع عامة فى ميناء سفاجا، و وقعت مذكرة تفاهم على محطتين للصب الجاف والصب السائل وأيضًا على محطة ثالثة فى ميناء السخنة، أما التحالف الأكبر هو تحالف (هاتشسون كوسكو إم إس سى) على رصيف 100 فى الدخيلة وكذلك فى السخنة.

وأكد كامل الوزير على أن الـ5 خطوط الأولى المشغلة في العالم متواجدة فى الموانئ المصرية، وسيكون هناك مشغلون آخرون عندما يتم استكمال الموانئ الجديدة.

ميناء العريش

ويعتبر ميناء العريش واحدًا من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط والذي لم ينس حظه من الاهتمام وتنفيذ عمليات التطوير به.

إذ تم تنفيذ عدة أرصفة للبضائع عليه منها رصيف بضائع عامة طوله 250 مترا، وكذلك رصيف بضائع رقم 2 بمساحة ألف متر، وتم البدء أيضًا فى تنفيذ رصيف آخر متعدد الأغراض 915 مترا بالإضافة إلى رصيف صب جاف بمساحة 500 متر كما يجرى تنفيذ حاجز أمواج شرقى للتأمين، وسيتم العمل على إنشاء خط سكك حديد بطول 355 كيلومترا من بئر العبد الجديد إلى العريش إلى طابا، إذ تم إزالة خط السكة الحديد الذي كان يربط شرق قناة السويس في أثناء عملية الحفر لقناة السويس الجديدة.