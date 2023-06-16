بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

أعلن الفاتيكان خروج البابا فرنسيس بابا الفاتيكان من مستشفى جميلي، صباح الجمعة، بعد الجراحة التي أجريت في بطنه في 7 يونيو 2023 وعاد إلى الفاتيكان.

وأثناء مغادرته المستشفى أوقف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيارته لفترة وجيزة لتحية الحاضرين، وتوقف للحظة لبعض التحية.

وفي بيان مقتضب أمس الخميس، أبلغ مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، الصحافة أن البابا فرانسيس سيخرج من المستشفى صباح اليوم.

وقال جراح البابا الدكتور سيرجيو ألفيري، إن البابا بخير بل أفضل من ذي قبل.

وردًا على أسئلة بعض الصحفيين حول حالته، قال البابا "ما زلت على قيد الحياة"، وأعرب عن حزنه للموت المأساوي للمهاجرين في اليونان.

بعد رحيل البابا من المستشفى، حافظ على تقليده المتمثل في الالتفاف إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري المريمية في روما؛ للتوقف للصلاة أمام أيقونة الأم المباركة، سالوس بوبولي روماني.

وبالمثل، توقف بابا الفاتيكان في الكنيسة عند عودته إلى الفاتيكان، بعد دخوله المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية في 1 أبريل 2023، وبعد جراحة القولون التي أجراها في 14 يوليو 2021.