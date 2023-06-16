برئاسة بطريرك الكاثوليك.. بدء قداس الأربعين للأنبا كيرلس وليم

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، منذ قليل، قداس الأربعين لذكري رحيل الأنبا كيرلس وليم، مطران الكاثوليك بأسيوط الراحل.

شاركه في إتمام صلوات قداس الأربعين أعضاء السنودس والكهنة والرهبان والراهبات وشعب الايبارشية.

- أبرز المعلومات عن الأنبا كيرلس وليم

والأنبا كيرلس وليم من مواليد الشناينة بمحافظة أسيوط ولد في الأول من أكتوبر 1946، ومن ذات الأسرة الاب كميل وليم، المدير السابق لكلية العلوم الدينية بالسكاكيني والمسؤول حاليا عن بيت السامري الصالح، والأب كرمي وليم من الآباء الساليزيان، والأب كمال وليم من الآباء الفرنسيسكان، والأخت كارمن وليم من راهبات القديس شارل بروميه "الراهبات الالمانيات".

وجدير الذكر بأنه حفيد أول بطريرك لطائفة الأقباط الكاثوليك، البطريرك كيرلس مقار.

والتحق بالإكليريكية الصغرى في طهطا ولم يكن قد تجاوز التاسعة من عمره ثم التحق بالكلية الاكليريكية بالمعادى فى 28 سبتمبر 1955، ارتدى الثوب الاكليريكى فى اول يونيو 1961 وكان شعاره يومها "حول عينى عن النظر الى الباطل"

- الشهادات التي حصل عليها

حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية من الجامعة الأوربانية في 1969، وليسانس الفلسفة واللاهوت وتخصص في الدراسات الكتابية من المعهد الباباوي للكتاب المقدس في 1981، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الجريجورية بروما فى 13 مايو 1983.

تمت سيامته الكهنوتية فى 10 يونيو 1974 ببلدته الشناينة عن يد مثلث الرحمات الانبا يوحنا نوير ، متخذا شعار" سابشر باسمك اخوتى واسبحك فى وسط الكنيسة ".

عين مدرسا للكتاب المقدس والطقوس فى الكلية الاكليريكية بالمعادي، ثم عين نائبا للرئيس من سنة 1983 الى سنة 1986 ثم رئيسا للاكليريكية من 1986 الى 1990

حين قدم مثلث الرحمات الانبا يوحنا نوير استقالته لظروفه الصحية فى 20 مارس 1990 اجتمع السينودس وتم انتخاب الاب كامل وليم اسقفا على اسيوط باسم كيرلس وليم وتمت سيامته الاسقفية وتجليسه مطرانا لأسيوط عن يد مثلث الرحمات الكاردينال الانبا اسطفانوس الثاني في 3 يونيو 1990 متخذا شعاره الأسقفي "من اجلهم اقدس ذاتي".