الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين (صور)

مدينة العبور
مدينة العبور

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبيّ الطريق المستحدث لربط وحدة المرور والفحص الفني بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائري الأوسطى.

كما أوضح رئيس الجهاز، أنه يتم  زراعة الأشجار بالطريق، حيث يأتي تنفيذ الطريق بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور.

استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين

 وأكد المهندس أحمد على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة.

استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين
استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين
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