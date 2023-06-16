الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يصل كييف ضمن وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ حيث يترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا. 

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلًا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر. 

ومن المقرر أن يعقد الوفد الإفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الأوكرانى فوليديمير زيلينيسكى، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

الأزمة الروسية الأوكرانية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الأزمة الروسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس الأوكراني الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العاصمة الأوكرانية كييف زيلينيسكي سامح شكري وزير الخارجية مؤتمر صحفي مشترك

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