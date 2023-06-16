الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس جنوب إفريقيا يصل كييف لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية

رئيس جنوب افريقيا
رئيس جنوب افريقيا

وصل الرئيس جنوب أفريقي سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية لبحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وتوجه "رامافوزا" بصفته عضوا في بعثة السلام الأفريقية، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

ومن المقرر أن يغادر رئيس جنوب إفريقيا، اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية، حيث سيجري الوفد الإفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.

وفي تصريحات سابقة، قال رامافوزا إن هذه مبادرة مهمة تستند إلى حسن نية عدد من الدول المهمة.

كييف رئيس جنوب أفريقيا مبادرة السلام الإفريقية أوكرانيا بعثة السلام الأفريقية

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