9 سنوات إنجازات.. ممشي بني سويف السياحي متنفس حضاري وهدية للأهالي

حظيت محافظة بني سويف "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض «الدستور» خلال حلقة يومية وتأتي أهم تلك المشروعات في بني سويف، وهو الكورنيش السفلي والممشى السياحي بعد الانتهاء من تطويره بعد أن تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة، ويعتبر الممشى حلما للأهالي طال انتظاره بعد سنوات من الحرمان من وجود مثل هذه الخدمات، حيث تمثل مطلبا حيويا لكل المواطنين.

ويأتي المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، مثل مشروع ممشى أهل مصر كواحدة من المشروعات التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكانة التي يستحقها، حيث تم تنفيذه وفقا لتصميم فني ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية، أضفت الشكل الحضاري على شاطئ النيل، وتم مراعاة عدم حجب رؤية النيل، ليستمتع المواطن بجمال وطبيعة وسحر المجرى النيلي وغيرها من العناصر الترفيهية والسياحية.

فالمكان الجديد تم تنفيذه بطراز المعماري حيث يحتوي على باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة وممشى سفلى تم تصميمه على غرار ممشى أهل مصر، بالإضافة إلى مطعم من دورين، والنافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين كافيهات ومحلات تجارية بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وإنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش ذات طراز معماري يليق بالمنطقة.

ويحتوي الممشى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة حيث تعمل بنظام الباركود QR code الموجود على اللوحة التذكارية، والتي تتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية ، تشمل اسمه بالكامل، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته ،المجال الذي برع وتميز فيه ، وذلك بهدف تخليد وتكريم هذه النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة وأن يحذوا حذو تلك الشخصيات التي كان لها تأثير ودور محوري في نهضة وطننا الغالي مصر في كل المجالات وعبر كل العصور.

حيث تم الانتهاء من تطوير الكورنيش السفلى بطول 1.5 كم ، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، حيث يحتوي الكورنيش "بعد التطوير" على مكونات على مستوى عال، منها ممشى لرموز وأعلام المحافظة في مختلف المجالات على مر العصور.