أخبار فاتتك|محمد محمود عبدالعزيز يشكر الرئيس السيسي.. وعمرو سعد يروج لـ"الغربان"

تناولت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

عمرو سعد يروج لفيلمه الجديد "الغربان"

روج الفنان عمرو سعد لفيلم الغربان، الذي يعود به للسينما بعد غياب سنوات طويلة، ونشر عمرو سعد، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام وكتب: "الغربان أضخم فيلم بميزانية 300 مليون جنيه".. للمزيد اضغط هنا.

شوبير: الأهلى توّج باللقب الإفريقى الـ 11 وسيشارك فى كأس العالم للأندية (بالسحر)

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، يماثل فوز مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم الفارق بين رصيد كل ناد بكل بطولة.. للمزيد اضغط هنا.

جمعة لـ "الشاهد": اتصل بى أحد المنتمين للإخوان وقال لى "موعدنا القيامة"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإخوان في انتخابات 2012 صنعوا جدلية مثل الجدلية التي صُنعت في أمريكا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.. للمزيد اضغط هنا.

محمد محمود عبد العزيز يوجه الشكر للرئيس السيسى ويشيد بحياة كريمة (فيديو)

أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن سعادته الكبيرة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسم والده الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية.. للمزيد اضغط هنا.

البنك الدولى يطلق إطار شراكة جديد مع تونس

أعلنت مجموعة البنك الدولي، عن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.. للمزيد اضغط هنا.