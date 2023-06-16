جمعة لـ "الشاهد": اتصل بى أحد المنتمين للإخوان وقال لى "موعدنا القيامة"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإخوان في انتخابات 2012 صنعوا جدلية مثل الجدلية التي صُنعت في أمريكا بين الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري، وكان من يجري هذه المناظرة هو الإعلامي خيري رمضان، الذي توج بالسؤال إلى الفريق أحمد شفيق، وكان ماذا تفعل لو أن مرسي فاز، فرد عليه الفريق أحمد شفيق، بقوله سأهنئه، ونتعاون على بناء الدولة ومصالحها، وتوجه بنفس السؤال الإعلامي عماد أديب لمحمد مرسي ، ليرد:: لن يكسب أحمد شفيق.. وإذا كسب يبقى هناك شيء خطأ".

وأضاف جمعة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، عندما استمعت إلى حديثهم، فقلت في خطبتي، أحدهما قال إن شاء الله وهو أحمد شفيق، والآخر لم يقل، وهذا خطأ ، فإذا كان مرسي متأكد إلى هذا الحد بفوزه.. ألا يوجد جملة "إن شاء الله؟!" ولنفترض بأن الله سبحانه وتعالى رتب ترتيبًا آخر، هل ستستعمل له عنف؟ أم ماذا كنت ستفعل؟ وبالتالي كان موقف محمد مرسي سيئًا.

وتابع: " بعد خطبتي التي ولعت الدنيا لأنها كانت مذاعة على الـ CBC، اتصل بي أحد المنتمين إلى جماعة الاخوان الذي تبرأ منهم بعد ذلك، وقال لي موعدنا يوم القيامة، وأنا خصيمك أمام الله، فأرسلت له "إن شاء الله وأنا خصيمك أمام الله"، هذا المنتمي إليهم لا يردني حتى أن أقول لهم يا جماعة قولوا "إن شاء الله"

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.