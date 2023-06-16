الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خوسيلو يقود إسبانيا لملاقاة كرواتيا فى نهائى أمم أوروبا

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

سجل البديل خوسيلو هدفا في الوقت القاتل ليقود إسبانيا للتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوز مستحق 2-1 على إيطاليا.

ويواجه فريق المدرب لويس ديلا فوينتي منتخب كرواتيا في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل في روتردام بعدما خسر النهائي قبل عامين أمام فرنسا، وتلعب إيطاليا أمام هولندا في مباراة المركز الثالث.

واستغلت إسبانيا هفوة دفاعية لتتقدم في النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة عندما وضع يريمي بينو الكرة في الشباك بصورة جيدة، لكن روبن لو نومان لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لتحصل إيطاليا على ركلة جزاء سجل منها تشيرو إيموبيلي هدفه الدولي الأول في عامين.

وبدت المباراة في طريقها إلى وقت إضافي بعدما أخفقت مساعي الفريقين في إدراك الفوز حتى الدقيقة 87 عندما أطلق رودري تسديدة قوية اصطدمت بمدافعين اثنين لتصل الكرة إلى خوسيلو الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة.

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