هنيدي يمازح تامر حسني بأفيش فيلمه الجديد: سارقين البوستر وحاطين وشي

يتسم الفنان محمد هنيدي بخفة ظله وحرصه على بمداعبته لجمهوره والسخرية من أي حدث جديد، فقام بالترويج لفيلمه الجديد “مرعي البريمو” مستعينًا بفكرة بوستر فيلم “تاج” للفنان تامر حسني كنوع من المزاح.

وشارك “هنيدي” صورة البوستر عبر “فيسبوك” وعلق قائلاً: “مرعي البريمو قريبًا في الصيف، سارقين البوستر وحاطين وشي”، فحرص تامر حسني على الرد عليه قائلًا: “يا هنيدي احنا غلابه بنشيل أوتوبيسات وطيارات منقدرش احنا عالبطيخ، وبعدين انت براحتك يا نجم”.

ويعود النجم محمد هنيدي لتقديم الأدوار الصعيدية في السينما مرة أخرى خلال فيلم "البريمو" مع المخرج سعيد حامد، والذي بدأ فى تصويره الأسبوع قبل الماضي ويجسد فيه شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ.

كما يعود المخرج الكبير سعيد حامد للسينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذي قدم معه عدة أعمال سينمائية ومسرحية حققت نجاحاً كبيراً، ويعود في التعاون الجديد من خلال فيلم "البريمو" .