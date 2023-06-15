الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حريق كبير في كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية

حريق كبير في كانساس
حريق كبير في كانساس سيتي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، عن حريق كبير في كانساس سيتي في ميزوري.

وبحسب شبكة سي بي اي اس فإنه تم استدعاء طواقم الإطفاء بمدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري إلى حريق في أحد المخازن في شمال شرق مدينة كانساس بعد ظهر يوم الخميس بوقت قصير.

أبلغ العديد من المتصلين عن دخان كثيف ونيران من أحد المستودعات حوالي الساعة 12:10 مساءً في 3526 شارع نيكلسون.

وابلغ رجال الإطفاء في KCFD عن دخان كثيف يمكن رؤيته من مسافة بعيدة أثناء توجههم إلى الحريق.

ويوجد خزان غاز كبير في الموقع ، يعرفه رجال الإطفاء ويقولون إنه تم إغلاقه.

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