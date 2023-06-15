رضوى الأسود: "يونيفيرس" رواية ديستوبيا تفتح الباب على بداية نهاية البشرية

يصدر قريبا عن دار العين للنشر والتوزيع رواية "يونيفيرس" للكاتبة الروائية رضوى الأسود.

وقالت الروائية رضوى الأسود، لـ "الدستور“ إن رواية ”يونيفيرس" هى لون مختلف لم أقدم على كتابته من قبل، خاصة أنني أتعمد التعاطي مع موضوعات مختلفة، وهذا ما تجده في أعمالي فلن تجد رواية شبه الأخرى، ذلك ان عبر ممارستى لفعل الكتابة الإبداعية انحاز دوما للمغامرة والتحدى.

يمكن وصف الرواية بانها رواية "ديستوبيا" تتحدث عن نهاية العالم ، ومن يحكمون العالم من وراء الستار، وكانت لتقنية ميتافيرس الدافع الأول لكتابة هذه الرواية ، والتى انتهيت منها في ديسمبر 2021.

ولفتت رضوى الأسود إلى أن "هناك اعتقد خاطىء لدى البعض باننى لدي ما يسمى "باسهال الكتابة" هذا على عكس الحقيقة ، خاصة ان الأعمال الإبداعبة تعانى تعثر قبل خروجها للنور ، وهذا يرجع لدور النشر. والحقيقة ان ما ساهم في تعطيل الرواية ، هو نشر عملين اخرين لي وهما " رواية "خداع واحد ممكن "، وكتاب "حليم بين الماء وبين النار ".

العنوان مأخوذ من تقنية الميتافيرس، لذا جاءت تحت يونيفرس " خاصة ان الرواية تتناول الحديث عن تلك التكنولوجيا المتطورة ، التي تظهر في الرواية كبداية لنهاية للبشرية .

ألمحت رضوى الأسود إلى ان الرواية يونيفرس: بمثابة مذكرات لسيدة شاهدة على تدمير البشرية، ومن ابرز سماتها هو تداخل الأصوات ، فالرواية تتضمن اثنين من الرواه اولهما البطلة الرئيسية وآخر يكمل تلك الثقوب التي لم يتح لها ان تستكملها .نتيجة ظروف صعبة مرت بها ، اثرت على نفسيتها وذاكرتها .

وختمت رضوى الأسود حديثها بأنها سعيدة بالعمل مع دار العين نتيجة للاختيار الجيد والدقيق للاعمال التى تختارها والحقيقة ان العمل.

أما عن رضوى الأسود أما عن رضوى الأسود، فهي كاتبة وناقدة مصرية ولدت في مصر، تخرجت من مدارس راهبات فرنسية، ثم حصلت على ليسانس الآداب من قسم اللغة الفرنسية من جامعة عين شمس عام 1996.

صدر لرضوى الأسود العديد من المؤلفات هي، حفل المئوية، دار الياسمين للطبع والنشر والتوزيع، 2010، تشابك، دار الكتاب العربي، 2013، كل هذا الصخب، دار مقام للنشر و التوزيع، 2015، زجزاج، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2018، أديان و طوائف مجهولة - جوهر غائب ومفاهيم مغلوطة، مؤسسة بتانة الثقافية، 2018، بالأمس كنت ميتًا: حكاية عن الأرمن والكرد، الدار المصرية اللبنانية، 2020، سيد قطب: رحلة بين ضفاف أسطورة التناقضات، دار سما، 2022، خداع واحد ممكن، دار الشروق، 2022.