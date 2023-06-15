أيمن أبو العلا يطالب إعفاء مستشفيات العمل الأهلي من رسوم المرافق

أكد الدكتور أيمن أبا العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية العمل على التوافق على قانون المسئولية الطبية بما يصب في صالح الطبيب والمريض من خلال مناقشات الحوار الوطني، خاصة أن هذا الملف هام ويمثل أهمية كبيرة للمنظومة الصحية في مصر قائلًا: "المسئولية الطبية ضرورة ويجب التوافق على إصدار قانونها من خلال الحوار الوطني".

جاء ذلك في كلمته بلجنة الصحة بالحوار الوطني، مؤكدًا على أن تحديات المنظومة الصحية كبيرة ووجود قانون المسئولية الطبية من شأنها أن يواجه إشكاليات هجرة الأطباء خاصة أن عنصر الحماية جزء مهم للفريق الطبي، مشيرًا إلى أن من الأهمية أن نكون أمام جلسة قانون للمسؤولية الطبية في الحوار الوطني من أجل التوافق على كل نصوصه.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العمل الأهلي لدعم المنظومة الصحية ضرورة مهمة، ومن ثم العمل على تقديم إعفاءات لأداء مهمته في مصر ضرورة مهمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بها مشروعات قوانين بشأن هذا الأمر وأحدهم مشروع قانون مقدم منه بشأن إعفاء مستشفيات العمل الأهلي مثل مستشفيات مجدي يعقوب و57357 من المرافق بنسبة 75%، مؤكدًا على أن هذه الخطوة مهمة وضرورية لدعم العمل الأهلي في مصر.